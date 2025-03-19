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Общество

Ж/д билеты станут дешевле на 50% в Казахстане, но есть нюанс

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 12:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане лица, сопровождающие людей с особыми потребностями, смогут приобрести льготные ж/д билеты с 50% скидкой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 марта 2025 года рассказали в Министерстве транспорта РК.

"Транспортное ведомство страны предложило внести ряд изменений в Правила перевозок пассажиров, которые расширяют льготы для людей с особыми потребностями и их сопровождающих при поездках на железнодорожном транспорте. В частности, предлагается предоставить 50% скидку лицам, сопровождающим граждан I и II групп инвалидности, а также людям, сопровождающим детей с особыми потребностями", – говорится в распространенном в среду релизе.

Кроме того, теперь человеку с особыми потребностями нет необходимости предъявлять подтверждающие документы и справки из медицинских учреждений при посадке на ж/д пассажирский поезд.

"Профильное ведомство упростит процедуру подтверждения. Из п. 44 Правил перевозок пассажиров исключается требование предоставления подтверждающих справок и документов. Информация будет автоматически проверяться через специальную базу данных. Это мера направлена на защиту прав лиц с особыми потребностями".Пресс-служба МТ РК

В ведомстве отметили, что изменения находятся на стадии утверждения.

Ожидается, что новые правила вступят в силу во втором полугодии 2025 года.

По данным Минтранспорта, на сегодняшний день действует 50% льготная скидка для граждан с особыми потребностями всех групп на проезд по социально значимым маршрутам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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