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Общество

Сколько человек пожизненно лишены свободы за педофилию в Казахстане

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 13:30 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева в кулуарах Мажилиса 19 марта 2025 года озвучила данные о том, сколько человек осудили к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против несовершеннолетних, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Динара Закиева отметила, что в Казахстане регистрируется ежегодно около 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Если рассматривать с момента вступления закона в силу, то около 25-27 лиц, совершивших данные страшные преступления, уже осуждены на пожизненное лишение свободы с тех пор, как данная статья вступила в силу. Наибольшее число таких преступлений фиксируется в Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской областях", – пояснила детский омбудсмен.

Чаще всего, по ее данным, такие преступления совершают лица из близкого окружения детей – родственники, соседи, друзья родных, то есть те люди, которых дети знают и которым доверяют.

5 мая 2024 года стало известно, что педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее.

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Мадина Мамырханова
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