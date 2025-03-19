Сколько человек пожизненно лишены свободы за педофилию в Казахстане

Уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева в кулуарах Мажилиса 19 марта 2025 года озвучила данные о том, сколько человек осудили к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против несовершеннолетних, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Динара Закиева отметила, что в Казахстане регистрируется ежегодно около 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Если рассматривать с момента вступления закона в силу, то около 25-27 лиц, совершивших данные страшные преступления, уже осуждены на пожизненное лишение свободы с тех пор, как данная статья вступила в силу. Наибольшее число таких преступлений фиксируется в Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской областях", – пояснила детский омбудсмен.

Чаще всего, по ее данным, такие преступления совершают лица из близкого окружения детей – родственники, соседи, друзья родных, то есть те люди, которых дети знают и которым доверяют.

5 мая 2024 года стало известно, что педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее.