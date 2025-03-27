В Астане могут ограничить движение грузовиков в дневное время

Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден ответил на требование астанчан ограничить движение грузовиков по городу либо снизить скорость их передвижения. Такой запрос от жителей города возник после смертельного наезда на школьницу, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале марта грузовик насмерть сбил школьницу в Астане. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс – жители города потребовали от властей либо снизить скоростной режим для грузовиков, либо запретить их движение по столице. Мотивируют свою позицию люди желанием обеспечить безопасность для детей.

Так, житель Астаны, блогер Ерлан Сакенов просит полицию, управление транспорта и управление образования города защитить детей. В том числе:

снизить скоростной режим с 40 до 20 км/ч;

запретить грузовой транспорт в городе;

либо ограничить движение грузового транспорта во внешкольное время.

"Обязательно, конечно, будет рассматриваться этот вопрос по ограничению и именно передвижению грузовой техники в дневное время. То есть ограниченную скорость и плюс еще... Да, и в дневное время, чтобы они в ночное время работали, вот этот момент", – сказал корреспонденту Zakon.kz председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден.

Наезд большегруза на школьницу, к сожалению, не единичный факт. В столичном Департаменте полиции на запрос издания сообщили, что с начала текущего года с их участием совершено 9 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 12 человек и погибло 2.

6 марта 2025 года под колесами грузовика погиб школьник: она переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.