Все выплаты казахстанским педагогам взяли на государственный контроль – Антикор

Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что акиматы ежемесячно проводят автоматическую сверку систем бухучета организаций образования с отчетами казначейства и любые расхождения перепроверяются, передает корреспондент Zakon.kz.

Комитет внутреннего госаудита и его территориальные департаменты с августа 2024 года осуществляют камеральный контроль платежей на предмет необоснованного перечисления зарплаты.

"Все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, Управление образования и саму организацию, совершившую перечисление. Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения", – сказал Данияр Бигайдаров 19 марта 2025 года.

Одним из нововведений является внедрение механизма автоматической проверки платежных документов на достоверность персональных данных получателей денежных выплат. С 1 марта проведена интеграция информационной системы Комитета казначейства Министерства финансов c государственной базой данных физических лиц Министерства юстиции. Теперь все выплаты педагогам – заработные платы, командировочные, премии и отпускные, автоматически проверяются на соответствие официальным данным по ИИН и ФИО.

"Дополнительно банки второго уровня сверяют поступившие платежи по ИИН с данными банковского счета. Это полностью исключает возможность перевода средств по фиктивным данным, когда банковский счет третьего лица указывался под именем действующего работника", – отметил представитель Антикора.

Внедренный механизм распространяется не только на организации образования, но и на другие государственные учреждения, осуществляющие платежи через систему казначейства.

"Антикоррупционной службой по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей учреждений образования за оказание содействия в прохождении государственной аттестации", – рассказал Данияр Бигайдаров.

По данным Анктикора, в 2023 году хищения в этой сфере превышали 17 млрд тенге, а в 2024 году благодаря новым мерам суммы ущерба снизились до 22 млн тенге.

Ранее сообщалось, что учитель из Акмолинской области отдала мошенникам 2,6 млн тенге.