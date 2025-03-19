#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Все выплаты казахстанским педагогам взяли на государственный контроль – Антикор

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что акиматы ежемесячно проводят автоматическую сверку систем бухучета организаций образования с отчетами казначейства и любые расхождения перепроверяются, передает корреспондент Zakon.kz.

Комитет внутреннего госаудита и его территориальные департаменты с августа 2024 года осуществляют камеральный контроль платежей на предмет необоснованного перечисления зарплаты.

"Все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, Управление образования и саму организацию, совершившую перечисление. Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения", – сказал Данияр Бигайдаров 19 марта 2025 года.

Одним из нововведений является внедрение механизма автоматической проверки платежных документов на достоверность персональных данных получателей денежных выплат. С 1 марта проведена интеграция информационной системы Комитета казначейства Министерства финансов c государственной базой данных физических лиц Министерства юстиции. Теперь все выплаты педагогам – заработные платы, командировочные, премии и отпускные, автоматически проверяются на соответствие официальным данным по ИИН и ФИО.

"Дополнительно банки второго уровня сверяют поступившие платежи по ИИН с данными банковского счета. Это полностью исключает возможность перевода средств по фиктивным данным, когда банковский счет третьего лица указывался под именем действующего работника", – отметил представитель Антикора.

Внедренный механизм распространяется не только на организации образования, но и на другие государственные учреждения, осуществляющие платежи через систему казначейства.

"Антикоррупционной службой по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Он подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей учреждений образования за оказание содействия в прохождении государственной аттестации", – рассказал Данияр Бигайдаров.

По данным Анктикора, в 2023 году хищения в этой сфере превышали 17 млрд тенге, а в 2024 году благодаря новым мерам суммы ущерба снизились до 22 млн тенге.

Ранее сообщалось, что учитель из Акмолинской области отдала мошенникам 2,6 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Неустойчивый характер погоды обещают синоптики казахстанцам 22 марта
Общество
17:53, 21 марта 2025
Неустойчивый характер погоды обещают синоптики казахстанцам 22 марта
Необычную экоюрту установили в Астане в честь Наурыз мейрамы
Общество
17:09, 21 марта 2025
Необычную экоюрту установили в Астане в честь Наурыз мейрамы
Ералы Тугжанов посетил Западно-Казахстанскую область
Общество
16:44, 21 марта 2025
Ералы Тугжанов посетил Западно-Казахстанскую область
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: