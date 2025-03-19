#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Общество

В Алматы ожидается 25-градусная жара, а Астану и Шымкент накроют осадки

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких же сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 21 по 22 марта 2025 года.

Больше всего, судя по прогнозу, повезет алматинцам, которым обещают погоду без осадков и жару до 25°С. А астанчанам и шымкентцам стоит достать зонтики, так как к ним вернутся осадки (дождь и снег).

Прогноз погоды по Астане

  • 20 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.
  • 21 марта: облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 20 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +22+24°С.
  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 марта: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +26+28°С.
  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С.
  • 22 марта: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:41
Какая погода ожидает казахстанцев в марте

Ранее синоптики рассказали, что с 20 по 22 марта 2025 года на Казахстан вновь надвигаются морозы, дожди и снег.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Общество
23:01, 19 марта 2025
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Общество
21:43, 19 марта 2025
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Общество
20:05, 19 марта 2025
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: