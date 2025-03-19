В Алматы ожидается 25-градусная жара, а Астану и Шымкент накроют осадки

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких же сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 21 по 22 марта 2025 года.

Больше всего, судя по прогнозу, повезет алматинцам, которым обещают погоду без осадков и жару до 25°С. А астанчанам и шымкентцам стоит достать зонтики, так как к ним вернутся осадки (дождь и снег).

Прогноз погоды по Астане

20 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С. 21 марта: облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.

облачно, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С. 22 марта: переменная облачность, без осадков. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Алматы

20 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +22+24°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +22+24°С. 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С. 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

20 марта: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +26+28°С.

небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +26+28°С. 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С. 22 марта: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

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