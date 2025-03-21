#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
События

Жара до +26 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 18:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 22 по 24 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане:

  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Гололед. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем +1+3°.
  • 23 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем около 0°.
  • 24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°.

Прогноз погоды по Алматы: 

  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +24+26°.
  • 23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.
  • 24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°.

Прогноз погоды по Шымкенту: 

  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +23+25°.
  • 23 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
  • 24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 22 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мощные взрывы снега в горах Алматы попали на видео
События
22:02, Сегодня
Мощные взрывы снега в горах Алматы попали на видео
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
События
21:27, Сегодня
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
Дожди накроют РК: в Астане и 14 областях на Наурыз объявили штормовое предупреждение
События
21:13, Сегодня
Дожди накроют РК: в Астане и 14 областях на Наурыз объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: