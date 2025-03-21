Жара до +26 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 22 по 24 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане: 22 марта: переменная облачность, без осадков. Гололед. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем +1+3°.

23 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем около 0°.

24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°. Прогноз погоды по Алматы: 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +24+26°.

23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°. Прогноз погоды по Шымкенту: 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +23+25°.

23 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°. Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 22 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь.



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