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Общество

Потепление до +10°С, погода без осадков и 20-градусный мороз: прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

Потепление до +10°С, погода без осадков и 20-градусный мороз: прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 14:48 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какую погоду ожидать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, с 26 по 28 января 2025 года в столице и двух крупнейших мегаполисах ожидаются погода без осадков, потепление до +10°С и 20-градусный мороз.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -10-12°С.
  • 27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -8-10°С.
  • 28 января: переменная облачность, днем снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -10-12°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 января: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2- 7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0-2°С.
  • 27 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.
  • 28 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +8+10°С.
  • 27 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.
  • 28 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

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Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что тепло вернется в Казахстан.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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