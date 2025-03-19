Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры

Начальник управления профилактики Главного управления военной полиции Министерства обороны Ертай Ералин на заседании в Сенате 19 марта 2025 года рассказал, насколько военнослужащие соблюдают запрет на участие в азартных играх, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Талгат Жунусов заявил, что ранее в Минобороны одной из причин суицидов в армии назвали увеличение случаев лудомании среди военнослужащих.

"Мы внесли поправки в закон "Об игорном бизнесе" и другие законы страны ряд изменений. В частности, в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих" была добавлена поправка в части увольнения военнослужащего с воинской службы по отрицательным мотивам, в том числе в случае участия в азартных играх и/или пари на деньги, вещи или иные ценности. Какова на сегодня ситуация и какие меры принимаются в отношении военнослужащих, склонных к азартным играм?" – поинтересовался сенатор.

Ертай Ералин в ответ сообщил, что оборонным ведомством ведется работа по выявлению военнослужащих, участвующих в азартных играх и пари.

"Данные законодательные ограничения вступили в силу 9 сентября 2024 года. И с данного момента, если военнослужащие будут установлены, в отношении их будет применяться мера вплоть до его увольнения. В этом году фактов самоубийств, связанных с лудоманией, нет. Точной статистики нет. Но насколько я знаю, семь военнослужащих были уволены из Вооруженных сил за участие в незаконных азартных играх", – пояснил спикер.

Ранее вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев рассказал, сколько человек в Казахстане страдает от игровой зависимости.

