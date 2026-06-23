#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
События

Сотрудников госорганов уволили на юге Казахстана за участие в азартных играх

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 17:12 Фото: pixabay
В Туркестанской области четыре сотрудника государственных органов уволены за участие в азартных играх, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 июня 2026 года рассказали в прокуратуре региона:

"Прокуратурой Сарыагашского района Туркестанской области проведен анализ соблюдения сотрудниками государственных органов требований законодательства, служебной дисциплины и ограничений, установленных для государственных служащих. По результатам анализа выявлены факты участия сотрудников государственных органов в азартных играх в рабочее время".

Указанные действия, как подчеркнули в надзорном органе, противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов.

"По выявленным нарушениям прокуратурой внесен акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого четыре сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей".Прокуратура Туркестанской области

22 июня 2026 года Дмитрий Мун был освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития. На этом посту его сменил Гиззат Байтурсынов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казино, азартные игры, закон, запреты, увольнение
19:14, 19 мая 2026
Азартные игры разрушили карьеру чиновника в области Жетысу
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
08:45, 13 марта 2025
Госслужащего в Мангистауской области отстранили от должности за азартные игры
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
09:48, 14 июля 2025
Чиновник-лудоман спустил миллионы тенге на азартные игры: как его наказали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
18:13, Сегодня
Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе
Иэн Гэрри
17:47, Сегодня
Гэрри дал совет Макгрегору на бой с Холлуэем на UFC 329
&quot;Входит в число лучших вратарей Азербайджана&quot;: защитник &quot;Тобола&quot; высоко оценил Покатилова
17:36, Сегодня
"Входит в число лучших вратарей Азербайджана": защитник "Тобола" высоко оценил Покатилова
Дело о допинге Вондрушевой
17:22, Сегодня
ITIA предоставило свою версию по делу о дисквалификации Вондроушовой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: