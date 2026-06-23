Сотрудников госорганов уволили на юге Казахстана за участие в азартных играх
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В Туркестанской области четыре сотрудника государственных органов уволены за участие в азартных играх, сообщает Zakon.kz.
Об этом 23 июня 2026 года рассказали в прокуратуре региона:
"Прокуратурой Сарыагашского района Туркестанской области проведен анализ соблюдения сотрудниками государственных органов требований законодательства, служебной дисциплины и ограничений, установленных для государственных служащих. По результатам анализа выявлены факты участия сотрудников государственных органов в азартных играх в рабочее время".
Указанные действия, как подчеркнули в надзорном органе, противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов.
"По выявленным нарушениям прокуратурой внесен акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого четыре сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей".Прокуратура Туркестанской области
22 июня 2026 года Дмитрий Мун был освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития. На этом посту его сменил Гиззат Байтурсынов.
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