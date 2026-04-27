Спорт

Место Серика Сапиева в Управлении спорта Карагандинской области занял Нуркен Нуратов

Нуркен Нуратов, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 09:19
Назначен новый руководитель Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. Им стал Нуркен Нуратов, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято на очередном заседании комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта.

"По итогам обсуждения члены комиссии одобрили кандидатуру руководителя Центра подготовки олимпийских резервов Алматинской области Нуркена Нуратова", – говорится в публикации пресс-службы Министерства туризма и спорта за 27 апреля 2026 года.

В ведомстве подчеркнули, что кандидат обладает значительным опытом работы в спортивной отрасли.

Cтоит напомнить, что с ноября 2024 года эту должность занимал олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев.

Однако 21 января 2026 года между ним и его заместителем Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо) произошла небольшая потасовка, которая попала на видео.

Позднее оба выступали с заявлениями. 3 февраля стало известно, что Сапиев и Есимханов по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей.

Уже 25 марта Сапиев получил должность советника президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития данного вида спорта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Обвинения Серика Сапиева: в Управлении спорта Карагандинской области начата проверка
Руководитель Управления физкультуры и спорта Алматинской области проходит по уголовному делу
Вынесено решение по конфликту Серика Сапиева с Дауреном Есимхановым
