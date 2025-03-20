Осенью 2025 года в СКО снова вырастут тарифы на электричество и тепло

Жителей Северо-Казахстанской области ждет очередной рост тарифов на электроэнергию и отопление. Уже осенью 2025 года платежи за коммунальные услуги увеличатся на 15-20% за тепло и на 30-35% за электричество, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, об этом заявил генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Анатолий Казановский на заседании общественного совета СКО 18 марта.

Руководитель энергоснабжающей компании разъяснил, почему растут тарифы. По его словам, повышение связано с несколькими основными факторами:

Подорожание угля – в 2023 году уголь стоил 2850 тенге за тонну, сейчас – 4300 тенге.

Рост заработной платы энергетиков: в 2023 году средняя зарплата энергетиков составляла 138 тысяч тенге, тогда как средняя по региону была 210 тысяч. Сейчас они вышли на уровень 300 тысяч тенге.

Крупные инвестиции в энергосистему. С 2022 года объем вложений в ТЭЦ-2 резко увеличился.

По информации генерального директора АО "СЕКАЗЭНЕРГО", в 2022 году инвестиции составляли 3,5-4 млрд тенге, в 2024 году – уже 19 млрд тенге, в 2025 году запланировано 24,5 млрд тенге. Также идут вложения в электрические сети – если раньше инвестировали около 1 млрд тенге в год, то сейчас сумма достигла 3,5 млрд тенге.

Рост тарифов продолжится как минимум до 2029 года. В рамках национального проекта до 2029 года в энергосистему Северо-Казахстанской области планируют привлечь 318 млрд тенге на электрические сети и 80 млрд тенге на тепловые. Эти инвестиции вернутся за счет тарифов.

Ранее стало известно, как дифференцированные тарифы стимулируют экономию питьевой воды в Казахстане.