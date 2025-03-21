Медики рассказали, как провести праздники без пищевых нюансов

Специалисты Департамента санэпидконтроля настоятельно рекомендуют быть внимательными к своему питанию на праздниках. В местах массовых гуляний важно предупредить острые инфекции кишечной этиологии и пищевые отравления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kstnews.kz, основными причинами пищевых отравлений являются несоблюдение правил личной гигиены, нарушения технологии приготовления блюд, условий и режимов хранения, транспортировки и реализации скоропортящейся пищевой продукции.

По словам замруководителя Департамента санэпидконтроля Зауре Ельшибаевой, при организации праздничных мероприятий в местах приготовления и реализации готовых блюд необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Санитарными правилами установлены требования для нестационарных объектов общественного питания быстрого обслуживания и мелкорозничной уличной торговли. Для лиц, которые организуют временные объекты питания (торговые палатки, зоны фуд-кортов, юрты), где будет готовиться пища, необходимо учитывать следующие моменты (потребителям брать на заметку):

исключить из ассортимента особо скоропортящиеся продукты, кремово-кондитерские изделия, домашние консервированные продукты, все виды сложных салатов, кисломолочные продукты домашнего изготовления;

соблюдать условия хранения и реализации готовой кулинарной продукции: салаты, винегреты, холодные закуски и блюда, кулинарные изделия из мяса, рыбы, птицы и т.п., произведенные в стационарных объектах питания, хранить в охлажденном виде и реализовать в течение не более часа с момента их изготовления и заправки;

использовать для приготовления горячих напитков (чай, кофе) бутилированную питьевую воду промышленного изготовления в случае отсутствия подключения к централизованным системам водоснабжения;

использовать одноразовую посуду и одноразовые столовые приборы для посетителей;

определить и выделить специальное место для временного хранения однодневного запаса пищевой продукции, а также мест для хранения личной и специальной одежды персонала, для временного хранения мусора и пищевых отходов в течение одного рабочего дня;

соблюдать правила личной гигиены: персонал должен быть обеспечен чистой специальной одеждой, при сервировке и порционировании блюд использовать одноразовые перчатки, мыть руки с мылом, использовать индивидуальные или разовые полотенца. Участвующий при приготовлении и реализации пищевых продуктов персонал должен пройти медицинский осмотр и гигиеническое обучение с отметкой о допуске к работе в личной медицинской книжке.

Соблюдение этих несложных правил поможет предупредить и избежать пищевых отравлений и заболеваний кишечными инфекциями.

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