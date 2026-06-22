#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

Той с привкусом сальмонеллеза: сотня казахстанцев попала в больницу после банкета

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 19:52 Фото: Zakon.kz
Массовое отравление произошло после тоя в Актюбинской области: более 100 человек, включая детей, оказались на больничных койках с признаками острой кишечной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 июня 2026 года газета "Диапазон", с 19 июня в Мугалжарскую районную и областную инфекционную больницы с признаками кишечной инфекции госпитализировали 102 пациента, в том числе 14 детей. У 34 заболевших подозревают сальмонеллез.

"На них направлены экстренные извещения в ДСЭК Актюбинской области, а также произведен забор материала для бактериологического исследования. Состояние больных оценивается как средней степени тяжести, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сообщили в Управлении здравоохранения Актюбинской области.

Случаи кишечной инфекции были выявлены после посещения ресторана "Тумар". В связи с этим проводится эпидемиологическое расследование. В Мугалжарский район направили дополнительные медицинские бригады. В больницах подготовили койки для больных, есть запас лекарств.

Медработники выявляют и ведут наблюдение за контактными.

Санэпидемиологи Мугалжарского района также подтвердили регистрацию случаев группового заболевания с подозрением на кишечную инфекцию среди людей, посещавших ресторан.

"Все заболевшие госпитализированы, получают необходимую медицинскую помощь, проводится эпидемиологическое расследование с экспертизой. Отобраны пробы пищевой продукции из объектов окружающей среды, их направили на лабораторное исследование. Работа ресторана временно приостановлена до выяснения обстоятельств", – сообщил Ерлан Муратов, руководитель районного управления санэпидконтроля.

Ранее сообщалось, что популярное кафе стало очагом массового отравления в Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
23:01, 28 августа 2023
В Кокшетау 44 срочника экстренно попали в больницу, у пяти выявили менингококк
Кокшетау, солдаты-срочники
06:25, 29 августа 2023
Почему в Кокшетау в больницу попало больше 40 солдат-срочников
Массовое отравление в Актобе
07:37, 21 августа 2025
8 актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ufa.uz
19:33, Сегодня
Ташкент продлит работу метро из-за матча Узбекистан - Португалия на ЧМ-2026
Фото: WTA
19:13, Сегодня
Чемпионка "Уимблдона" Вондроушова дисквалифицирована на четыре года: подробности
Тимофей Скатов
18:37, Сегодня
Тимофей Скатов вышел во второй круг квалификации "Уимблдона"
Фото: UFC
18:25, Сегодня
Джош Хокит вызвал Алекса Перейру на бой за титул BMF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: