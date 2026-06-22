Той с привкусом сальмонеллеза: сотня казахстанцев попала в больницу после банкета

Массовое отравление произошло после тоя в Актюбинской области: более 100 человек, включая детей, оказались на больничных койках с признаками острой кишечной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 июня 2026 года газета "Диапазон", с 19 июня в Мугалжарскую районную и областную инфекционную больницы с признаками кишечной инфекции госпитализировали 102 пациента, в том числе 14 детей. У 34 заболевших подозревают сальмонеллез.

"На них направлены экстренные извещения в ДСЭК Актюбинской области, а также произведен забор материала для бактериологического исследования. Состояние больных оценивается как средней степени тяжести, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сообщили в Управлении здравоохранения Актюбинской области.

Случаи кишечной инфекции были выявлены после посещения ресторана "Тумар". В связи с этим проводится эпидемиологическое расследование. В Мугалжарский район направили дополнительные медицинские бригады. В больницах подготовили койки для больных, есть запас лекарств.

Медработники выявляют и ведут наблюдение за контактными.

Санэпидемиологи Мугалжарского района также подтвердили регистрацию случаев группового заболевания с подозрением на кишечную инфекцию среди людей, посещавших ресторан.

"Все заболевшие госпитализированы, получают необходимую медицинскую помощь, проводится эпидемиологическое расследование с экспертизой. Отобраны пробы пищевой продукции из объектов окружающей среды, их направили на лабораторное исследование. Работа ресторана временно приостановлена до выяснения обстоятельств", – сообщил Ерлан Муратов, руководитель районного управления санэпидконтроля.

Ранее сообщалось, что популярное кафе стало очагом массового отравления в Алматинской области.