216 млрд тенге иностранных инвестиций – в Казахстане построят завод безалкогольных напитков
Так, согласно пресс-службе главы правительства, в Илийском районе Алматинской области будет построен современный производственный комплекс, оснащенный передовыми технологиями в соответствии с международными стандартами.
"Общий объем инвестиций – более 216 млрд тенге, мощность предприятия – 340 млн литров безалкогольных напитков в год", – говорится в официальном заявлении.
Известно, что проект нацелен на импортозамещение и увеличение уровня локализации за счет использования отечественного сырья и материалов.
Фото: primeminister.kz
В рамках проекта будет создано более 230 новых рабочих мест, при этом не менее 85% персонала – казахстанцы. Для подготовки отечественных кадров разработаны специальные программы обучения и стажировки.
Ожидается, что производство обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере свыше 43,5 млрд тенге в период с 2025-го по 2040 годы.
Согласно инвестиционной политике Казахстана, в соглашении предусмотрены налоговые преференции для инвестора и гарантии стабильности условий на протяжении всего срока его действия.
Немного ранее стало известно, что в Астане построят крупный зерноперерабатывающий завод.