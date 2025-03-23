В Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 24 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ожидается дождь, днем на юге области временами сильный дождь, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный. На юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматы ожидается дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

Вместе с тем с 24 по 26 марта в горных и предгорных районах Алматинской области и вблизи Алматы ожидаются сильные дожди. Возможен склоновый сток, повышение уровней воды в реках, их разлив и подтопления. При превышении опасных уровней сохраняется риск затопления населенных пунктов, домов и дорог, расположенных вблизи рек.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

В южной половине Атырауской области ожидается дождь. В Атырау ночью и утром временами дождь.

На востоке, в центре области Жетысу ожидается сильный дождь, в горных районах области ночью сильные осадки (дождь, снег), днем сильный дождь. На востоке, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидается сильный дождь.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидаются снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, низовая метель, днем на севере, юге, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель. Гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается дождь, утром и днем на юге, в горных районах сильный, гроза. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидаются дождь, туман, днем гроза. 24-25 марта в горных и предгорных районах области из-за потепления и сильных осадков ожидается подтопление. Возможен склоновый сток, повышение уровня воды в реках, разливы и затопления. При превышении опасных уровней сохраняется риск подтопления домов, дорог и населенных пунктов, находящихся вблизи рек.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью осадки (преимущественно снег). Ночью ожидается метель, днем на юге области низовая метель. Гололед. Ветер северо-западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (преимущественно снег), метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, туман. Ветер северный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северный, порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются ночью и утром на севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В области на реке Уй (с. Уйское, Федоровский район) зафиксирован резкий подъем уровня воды из-за сбросов с Троицкой ГРЭС (РФ). Утром уровень воды составил 349 см, а к 10:30 поднялся до 573 см – рост на 224 см. Опасный уровень – 800 см. Ожидается дальнейшее повышение, возможен выход воды на пойму. При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью на юге области туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий понедельник, 24 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

