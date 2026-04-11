Токаев и Мирзиёев посетили крупный текстильный кластер в Узбекистане

Президенты Казахстана и Узбекистана посетили предприятие хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS. Об этом 11 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, который представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла – от переработки сырья до выпуска готовой текстильной продукции.





"Президентам рассказали, что предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим эффективность производственных процессов и соответствие международным стандартам качества", – говорится в сообщении.

Производственная структура кластера включает хлопкоперерабатывающий завод, две прядильные фабрики, ткацкое и красильное производства, а также швейную фабрику.

Готовая продукция поставляется в Польшу, Турцию, Израиль, Боснию и Герцеговину, Иран и другие государства.

В субботу, 11 апреля, Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан. Первым делом он посетил мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди.