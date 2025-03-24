Во Дворце школьников Алматы открылся обновленный Большой концертный зал для развития детского творчества

Большой концертный зал Дворца школьников, в котором завершили реставрацию и модернизацию, посетил аким Алматы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Работы по модернизации, инициированные по поручению главы города, продолжались с сентября 2024 года по март 2025 года. Нужно отметить, что зал ремонтировали впервые за 42 года.

Фото: акимат Алматы

При этом полностью удалось сохранить исторический облик объекта, а также его оригинальный акустический дизайн – уникальную систему контроля звуковых волн, представленную потолочными акустическими системами в виде конструкции из люстр над зрительным залом.

Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы отмечают, что Большой концертный зал – неотъемлемая часть Дворца школьников – государственного памятника истории местного значения. Он функционирует с 1983 года и уже давно зарекомендовал себя как одна из крупнейших площадок по проведению культурных и образовательных мероприятий для детей и подростков.

Фото: акимат Алматы

Общая площадь концертного зала, включающего амфитеатр, два зрительских балкона, четыре технические ложи и сцену, составляет 1 168 кв. м.

"В ходе работ отреставрировали и восстановили элементы интерьера на площади 1 639 кв. м. Обновили декоративные гипсовые элементы, кресла для зрителей и напольное покрытие. Полностью заменили звуковое оборудование – теперь зал оснащен цифровым микшерным пультом последнего поколения и широкополосной системой пространственного звука, отвечающей самым высоким международным стандартам. Световое оборудование представлено интегрированной системой динамического освещения более чем со 100 прожекторами и софитами, адаптированными под разнообразные форматы мероприятий", – рассказали в акимате.

В рамках модернизации впервые за всю историю существования концертного зала полностью заменили механизм поворотной сцены и все прочие конструкции, кулисы, генеральный занавес и систему электроснабжения. Также установлены высокотехнологичные LED-экраны с цифровой системой управления.

"Обновленный зал значительно расширит спектр мероприятий для юных алматинцев – от театральных постановок до интерактивных шоу и цифровых форумов городского, республиканского и международного уровней с общим охватом не менее 40 000 детей в год".

Фото: акимат Алматы

По словам акима Алматы Ерболата Досаева, на сцене Большого концертного зала также будет проводить спектакли ТЮЗ им. Н. Сац на время реконструкции детского театра. Глава города также добавил, что следующим этапом модернизации станет обновление внешнего фасада Дворца школьников и благоустройство прилегающей территории.

Всего Дворец школьников объединяет 237 кружков и секций по восьми образовательным направлениям:

художественно-эстетическое и прикладное творчество;

детская музыкальная школа;

детская музыкальная школа джазового направления;

эколого-биологическое отделение;

туристско-краеведческое отделение;

отдел координации детских инициатив;

отдел спорта;

отдел научно-технического творчества.