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Общество

Комплексная помощь детям с нарушениями развития: в Алматы открылся центр адаптации "Қамқорлық"

Центр перинатологии и детской кардиохирургии, ремонт, медицина, аким Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:51 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев посетил Центр раннего вмешательства "Қамқорлық", созданный на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии, где в декабря 2024 года завершился капремонт.

В новом центре будет оказываться комплексная поддержка детям, страдающим различными нарушениями развития, а также недоношенным деткам. Уникальность данного проекта, инициированного акиматом Алматы и ОСФ "Қазақстан халқына", в том, что в центре детям оказывается не только медицинская помощь, но и социальная, а также образовательная поддержка.

Здесь созданы условия для гармоничного роста и адаптации детей, которым обеспечиваются абилитация (развитие новых навыков), развивающее обучение для развития когнитивных, моторных и коммуникативных навыков.

Фото: акимат города Алматы

На площади 426 кв. метров представлены уникальные терапевтические пространства: шунгитовая и соляная комнаты, иммерсионная ванна для релаксации и улучшения сенсорного восприятия, а также сенсорная комната. Индивидуальные программы восстановления разрабатываются мультидисциплинарной командой специалистов, включая невролога, реабилитолога, неонатолога, физиотерапевта, врача ЛФК, логопеда и дефектолога.

Центр рассчитан на 50 посещений по типу дневного стационара, а в год здесь смогут получить помощь до 600 детей в рамках ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).

Ерболат Досаев ознакомился с результатами строительных работ в данном центре и указал подрядчику на выявленные недостатки, поручив устранить их в установленный срок и взяв на контроль их исправление.

В ходе визита аким также ознакомился с работой обновленной поликлиники Центра перинатологии и детской кардиохирургии. В двухэтажном здании поликлиники, построенном в 1966 году, общей площадью 1300,6 кв. метров тоже проведен капительный ремонт. Были модернизированы инженерные системы, для быстроты получения медпомощи улучшена маршрутизация пациентов, а также повышена доступность для маломобильных граждан. В частности, произведено зонирование площадей поликлиники и поэтажное распределение кабинетов, что устраняет необходимость в подъеме по лестницам или использовании лифта.

Фото: акимат города Алматы

Особое внимание акимом Алматы было уделено Центру охраны плода, расположенному в поликлинике. Здесь проводится пренатальная диагностика врожденных пороков развития, а также внутриутробные операции для коррекции врожденных патологий — это революционный проект фетальной хирургии, запущенный в центре с 13 июня 2024 года по поручению акима Алматы и при поддержке Министерства здравоохранения. Ежегодно более 8 тыс. беременных женщин проходят ультразвуковые консультации в данном центре.

Как сообщил Ерболат Досаев, планируется дальнейшая модернизация Центра перинатологии и детской кардиохирургии: создание "умных" операционных, увеличение пропускной способности с 17 500 до 19 500 обращений в год, расширение спектра хирургических вмешательств, включая операции на сердце, а также увеличение количества акушерских операций с 3 500 до 4 500 ежегодно.

Фото: акимат города Алматы

Центр перинатологии и детской кардиохирургии уже представляет собой мощный медицинский кластер, обеспечивающий полный цикл помощи женщинам и детям — от пренатальной диагностики до реабилитации, что выводит систему здравоохранения города на новый уровень. Дальнейшая модернизация центра позволит расширить спектр внутриутробных операций и снизить уровень инвалидизации и младенческой смертности от ВПР (внутренних пороков развития) на 35%.

Отметим, что завершение капитального ремонта Центра перинатологии и детской кардиохирургии в конце прошлого года является важным этапом реализации "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Общая площадь здания составляет 24,1 тыс. кв. метров.

Фото: акимат города Алматы

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Айсулу Омарова
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