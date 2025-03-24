Заморозки вернулись в Казахстан: какой будет погода 25 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 25 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два атмосферных процесса.

"Антициклон охватит северные и центральные регионы страны, здесь ожидается погода преимущественно без осадков. Циклон окажет свое влияние на юг, юго-восток и восток республики, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, образованию гололедицы, усилению ветра. На востоке страны ожидается низовая метель", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В отдельных районах страны ожидается туман, снижающий видимость. В ночные часы – понижение температуры воздуха, которая коснется всей территории РК.

На западе страны по ночам столбики термометров будут опускаться до 0-5°, днем воздух прогреется до +10+15°.

На юго-западе ночью будет от 0 до +8°, днем +8+15°.

На северо-западе основной фон температуры ночью от -1 до -12°, днем +3+12°.

На севере прогнозируется повышение температуры ночью от -7-15° до -3-11°, днем от -3+5° до +3+12°.

В центре страны повышение температуры от -2-17° до 0-10°, днем от -5 +7° до +4+12°.

На востоке ночная температура понизится от -10-18° до -13-25°, днем ожидается повышение от 0-15° до -5+10°.

В южных регионах ночью ожидается понижение температуры до 0-10°, днем основной фон температуры составит до +13°.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня.