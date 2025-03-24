Жителя Петропавловска, провалившегося под лед, чудом спасли из ледяной воды

Сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лед в районе смотровой площадки Парка Победы в Петропавловске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 24 марта на одном из водоемов города. По данным МЧС, мужчина 1969 года рождения находился на льду на расстоянии около 40 метров от берега, когда тот проломился. Очевидцы происшествия оперативно сообщили о случившемся по номеру 112.



На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС, которые с помощью специального снаряжения – спасательного аркана и круга извлекли пострадавшего из ледяной воды и передали его медикам. По предварительной информации, угрозы его жизни нет.

В связи с нестабильной погодой и повышением температуры воздуха МЧС вновь призвало граждан соблюдать меры предосторожности на водоемах и воздержаться от выхода на тонкий лед.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели не дали утонуть собаке на реке Тобол.