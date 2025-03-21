Спасатели не дали утонуть собаке на реке Тобол

В Костанайской области сотрудники МЧС не дали погибнуть четвероногому, который оказался на покрытом льдом водоеме, сообщает Zakon.kz.

В поселке Октябрьское города Лисаковска Костанайской области неравнодушные местные жители заметили собаку, которая находилась на тонком льду реки Тобол. Животное не могло выбраться с опасного участка. Очевидцы незамедлительно обратились за помощью в службу спасения.

Ситуация была опасной: из-за потепления лед начал истончаться, создавая угрозу провала собаки в холодную воду. Спасатели на лодке аккуратно подобрались к животному и доставили его в безопасное место. Пес был в ошейнике, что говорит о наличии хозяев.

На данный момент ее приютили местные жители, а в скором времени питомец вернется к своим владельцам.

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