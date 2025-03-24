33-летний мужчина сел на попутку и пропал в Мангистауской области
По предоставленным Lider.kz данным, 17 марта, в 05:00 часов, Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться с базы отдыха "Кендерли" в Актау.
Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины, до основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.
Фото: Lider.kz
На текущий момент о местонахождении Ерлана Есмагамбетова ничего неизвестно.
Приметы
Рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза черного цвета, волосы короткие.
Был одет
Бушлат черного цвета с надписью "АТФ", спортивное трико и кроссовки черного цвета.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.
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