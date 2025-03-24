33-летний мужчина сел на попутку и пропал в Мангистауской области

Житель Мангистауской области Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха "Кендерли". К поискам мужчины подключились волонтеры поисково-спасательного движения Lider.kz, сообщает Zakon.kz.

По предоставленным Lider.kz данным, 17 марта, в 05:00 часов, Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться с базы отдыха "Кендерли" в Актау.

Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины, до основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.

Фото: Lider.kz

На текущий момент о местонахождении Ерлана Есмагамбетова ничего неизвестно.

Приметы

Рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза черного цвета, волосы короткие.

Был одет

Бушлат черного цвета с надписью "АТФ", спортивное трико и кроссовки черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.

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