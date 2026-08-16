Заплыли на 10 км от берега: троих мужчин спасли в Каспийском море после ночных поисков
Сообщение о пропаже поступило на пульт 112 вечером 15 августа 2026 года. Мужчины вышли в море примерно за два часа до этого. На поиски направили сотрудников МЧС и военнослужащих Пограничной службы КНБ.
Одного из пропавших обнаружили плывущим в сторону берега. Спасатели подняли мужчину на борт и доставили на сушу.
Поиски еще двух человек продолжились ночью. Из-за темноты и большой площади акватории ее разделили на четыре сектора. Спасатели обследовали более 20 километров акватории, а с воздуха – свыше 70 километров.
В итоге двух мужчин нашли живыми примерно в 10 километрах от берега.
В поисково-спасательной операции участвовали сотрудники МЧС, военнослужащие Пограничной службы КНБ и волонтеры. Также использовались вертолет "Казавиаспас" и беспилотник МЧС.
Ранее житель столицы попытался переплыть Есиль под мостом "Арыс", но не смог самостоятельно выбраться на берег.