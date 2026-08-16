Заплыли на 10 км от берега: троих мужчин спасли в Каспийском море после ночных поисков

В районе базы отдыха "Кендерли" спасатели нашли троих жителей Жанаозена, пропавших после выхода в Каспийское море на надувной лодке, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже поступило на пульт 112 вечером 15 августа 2026 года. Мужчины вышли в море примерно за два часа до этого. На поиски направили сотрудников МЧС и военнослужащих Пограничной службы КНБ.

Одного из пропавших обнаружили плывущим в сторону берега. Спасатели подняли мужчину на борт и доставили на сушу.

Поиски еще двух человек продолжились ночью. Из-за темноты и большой площади акватории ее разделили на четыре сектора. Спасатели обследовали более 20 километров акватории, а с воздуха – свыше 70 километров.

В итоге двух мужчин нашли живыми примерно в 10 километрах от берега.

В поисково-спасательной операции участвовали сотрудники МЧС, военнослужащие Пограничной службы КНБ и волонтеры. Также использовались вертолет "Казавиаспас" и беспилотник МЧС.

Ранее житель столицы попытался переплыть Есиль под мостом "Арыс", но не смог самостоятельно выбраться на берег.