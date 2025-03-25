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Общество

Объем осадков в Актау превысил в три раза месячную норму

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 07:21 Фото: Zakon.kz
По данным РГП "Казгидромет", в марте в Актау выпало 46,3 мм осадков. Это в три раза превышает месячную норму, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, предоставленной пресс-службой городского акимата, в первой декаде марта в Актау выпал снег, во второй декаде осадков не зафиксировано. В третьей декаде их количество значительно увеличилось и составило 38,8 мм.

"Поскольку месячная норма составляет 15 мм, это в три раза превышает установленный показатель", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В этом году объем мартовских осадков значительно превысил показатели марта пятилетней давности.

Ранее жителя Петропавловска, провалившегося под лед, чудом спасли из ледяной воды.

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Аксинья Титова
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