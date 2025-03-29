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Общество

Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 09:07 Фото: Zakon.kz
29 марта 2025 года введены ограничения движения транспорта в трех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", к 08:00 движение ограничено на трех дорогах республиканского значения.

Актюбинская область:

  • дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км 3-92 (город Кандыагаш – город Эмба).

Костанайская область:

  • нейтральная зона Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

  • дорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 110 единиц спецтехники и 187 специалистов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на предстоящую субботу, 29 марта 2025 года. Согласно прогнозу, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории страны.

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Андрей Дюсупов
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