Весна отменяется: в Алматы – снова снег

В Алматы, видимо, весна отменяется, так как с самого раннего утра 25 марта 2025 года в южной столице идет снег, передает корреспондент Zakon.kz.

Ночью в мегаполисе сначала были осадки в виде дождя, которые после перешли в снег.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Айгерим Тарина

При этом стоит отметить, что из-за плюсовой температуры белые хлопья тают, не успев упасть на землю. Незначительное скопление снега можно заметить лишь на крышах некоторых домов и зданий, а также на машинах.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Андрей Дюсупов

По данным РГП "Казгидромет", осадки в Алматы прогнозируются 25 и 27 марта. А 26 марта синоптики пообещали погоду без осадков, но ночью похолодает до -3°C:

25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +4+6°C.

переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +4+6°C. 26 марта: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +5+7°C.

переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +5+7°C. 27 марта: переменная облачность, днем дождь, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +7+9°C.

Материал по теме От метели до пыльной бури: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение

О том, что после 26-градусной жары в Алматы придут похолодание и снег, стало известно 21 марта 2025 года.