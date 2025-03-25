#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Весна отменяется: в Алматы – снова снег

Весна отменяется: в Алматы – снова снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 11:03 Фото: Zakon.kz/Айгерим Тарина
В Алматы, видимо, весна отменяется, так как с самого раннего утра 25 марта 2025 года в южной столице идет снег, передает корреспондент Zakon.kz.

Ночью в мегаполисе сначала были осадки в виде дождя, которые после перешли в снег.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Айгерим Тарина

При этом стоит отметить, что из-за плюсовой температуры белые хлопья тают, не успев упасть на землю. Незначительное скопление снега можно заметить лишь на крышах некоторых домов и зданий, а также на машинах.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Андрей Дюсупов

По данным РГП "Казгидромет", осадки в Алматы прогнозируются 25 и 27 марта. А 26 марта синоптики пообещали погоду без осадков, но ночью похолодает до -3°C:

  • 25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +4+6°C.
  • 26 марта: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +5+7°C.
  • 27 марта: переменная облачность, днем дождь, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +7+9°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 11:03
От метели до пыльной бури: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение

О том, что после 26-градусной жары в Алматы придут похолодание и снег, стало известно 21 марта 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В правительстве раскрыли судьбу возвращенных активов на 1,7 млрд тенге
Общество
09:23, Сегодня
В правительстве раскрыли судьбу возвращенных активов на 1,7 млрд тенге
Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана
Общество
09:10, Сегодня
Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана
Объем осадков в Актау превысил в три раза месячную норму
Общество
07:21, Сегодня
Объем осадков в Актау превысил в три раза месячную норму
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: