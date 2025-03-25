Когда в Алматы прекратятся осадки и вернется тепло

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие три дня, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, в южной столице 26 и 27 марта 2025 года ожидается погода без осадков и тепло до +12°C, но 28 марта днем в мегаполисе прогнозируется дождь:

26 марта: переменная облачность, без осадков, ночью слабый туман. Ветер северо-восточный 3 -8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +8+10°C.

переменная облачность, без осадков, ночью слабый туман. Ветер северо-восточный 3 -8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +8+10°C. 27 марта: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.

переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C. 28 марта: переменная облачность, днем дождь, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +7+9°C.

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Ранее сообщалось, что в Алматы с самого раннего утра 25 марта 2025 года пошел снег. Подробнее об этом по ссылке.