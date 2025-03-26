Новые мусорные контейнеры провалились под землю в Актау

В Актау в 19 микрорайоне урны провалились под землю после обильных осадков. Теперь подрядная организация должна провести восстановительные работы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент, как пишет lada.kz, произошел на территории ЖК "Рахат-2".

По словам жильцов, из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.

Фото: lada.kz

"Это как можно наплевать на качество материалов. Дефекты выявились при первой же непогоде", – говорят жильцы многоэтажки.

В пресс-службе Актауского городского акимата сообщили, что над проблемой работает отдел ЖКХ. Те, в свою очередь, дали поручение подрядной организации привести все в первоначальный вид.

Как выяснилось, на месте уже установлены ограждения. Восстановительные работы, заверили чиновники, будут проведены после стабилизации погодных условий.

Название подрядной организации в городской администрации пока не озвучили. Сумма, выделенная на данные урны и работы, также пока неизвестна.

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