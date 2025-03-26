Казахстанка собрала 143 млн тенге с желающих отдохнуть за границей и села

В Усть-Каменогорске вынесли приговор женщине, обманувшей людей почти на 143 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда Восточно-Казахстанской области, с января по декабрь 2023 года подсудимая обманом заключила договоры с 91 потерпевшим.

"В договорах она обязалась предоставить им услуги по оказанию отдыха за границей. Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях гр. Т., переводили ей денежные средства. Общая сумма похищенных денежных средств составила 142 781 162 тенге", – рассказали в суде.

Выслушав мнения сторон, суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Гражданские иски 87 потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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