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Общество

Казахстанка собрала 143 млн тенге с желающих отдохнуть за границей и села

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске вынесли приговор женщине, обманувшей людей почти на 143 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда Восточно-Казахстанской области, с января по декабрь 2023 года подсудимая обманом заключила договоры с 91 потерпевшим.

"В договорах она обязалась предоставить им услуги по оказанию отдыха за границей. Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях гр. Т., переводили ей денежные средства. Общая сумма похищенных денежных средств составила 142 781 162 тенге", – рассказали в суде.

Выслушав мнения сторон, суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Гражданские иски 87 потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Казахстанцев периодически предупреждают о мошенниках в Интернет-пространстве. О махинациях с турпоездками Zakon.kz рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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