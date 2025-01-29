Мажилис принял закон, запрещающий финансировать легионеров за счет госбюджета

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 29 января 2025 года приняли во втором чтении проект закона по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм. Документ направлен в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Депутат Нартай Сарсенгалиев отметил, что проект закона направлен на определение приоритетных видов спорта и их финансирование, исключение системы ранжирования видов спорта, взаимодействие с субъектами физической культуры и спорта.

"Предусмотрена вертикальная модель аккредитации спортивных федераций. Также предусмотрены нормы, направленные на развитие спортивной медицины, разработку и утверждение стандартов подготовки спортсменов, установление минимального возраста для занятий физической культурой и спортом", – отметил он.

Так, документом уточнены нормы по утверждению минимального возраста для занятий и для участия в спортивных соревнованиях.

"В ходе работы над законопроектом депутатами внесены такие поправки, как включение национальных видов спорта в приоритетные виды спорта, установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан", – сказал депутат Нартай Сарсенгалиев.

Проектом закона также уточнены субъекты физической культуры и спорта, а также перечень платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями в области физической культуры и спорта. Кроме того, определены направления финансирования развития физической культуры и спорта за счет бюджетных средств.

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