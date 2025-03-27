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Общество

Госслужащие получали командировочные сверх нормы в Костанайской области

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 06:18 Фото: pixabay
В некоторых районах Костанайской области зафиксированы нарушения, связанные с "лишними" командировочными выплатами госслужащим, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, по закону, командированные работники должны получать оплату суточных, расходы на проезд и жилье, а также возмещение затрат в четко установленном порядке.

Анализ деятельности госорганов выявил серьезные нарушения: 12 служащим переплатили командировочные расходы на сумму более 200 тысяч тенге.

После вмешательства Департамента Агентства по делам госслужбы эти средства возвращены в бюджет. Кроме того, в текущем году восстановлены права 22 служащих, которым выплаты были произведены с нарушениями, а именно выплатили более 250 тысяч тенге.

Указанные нарушения обнаружены в ряде местных исполнительных органов области.

А ранее бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, обвиняемый в суде в хищении свыше 1 миллиарда бюджетных тенге, заявил, что не совершал никаких правонарушений.

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Аксинья Титова
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