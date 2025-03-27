Казахстанец пытался оспорить возраст призыва на военную службу

Конституционный суд отклонил запрос казахстанца по оспариванию возрастного порога для военно-врачебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении казахстанец заявил, что установленный в правилах проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах возрастной порог (27 лет) для медицинского переосвидетельствования ущемляет его право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, закрепленные в статье 24 Конституции.

В ответ Конституционный суд указал, что установленный возрастной порог корреспондируется с положением ст. 31 закона, согласно которому "призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований".

Кроме того, из содержания обращения и прилагаемых к нему документов следует, что субъект обращения в силу своего возраста не относится к категории граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу.

"В связи с этим оспариваемая заявителем норма правил не затрагивает непосредственно его права и свободы". Пресс-служба Конституционного суда

По результатам предварительного изучения суд отказал в принятии обращения к конституционному производству.

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