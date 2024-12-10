Как будут проходить медкомиссию военные резервисты

Министерство обороны подготовило поправки в Правила проведения военно-врачебной экспертизы и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируют внедрить новый вид воинской службы – службу в резерве. Соответствующий законопроект депутаты Мажилиса одобрили в ноябре 2023 года.

Граждане смогут проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракты с военными резервистами будут заключать в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные двух-трехдневные занятия.

В соответствии с этими нововведениями Министерство обороны планирует включить в Правила проведения военно-врачебной экспертизы нормы о прохождении медицинского освидетельствования военными резервистами.

В частности, в документе говорится:

"Медицинское освидетельствование военнослужащих проводится внештатной постоянно действующей (гарнизонной или госпитальной) ВВК. Решение о направлении на медицинское освидетельствование выносится:

в отношении военнослужащих срочной воинской службы – командирами воинских частей (начальниками учреждений), начальниками гарнизонов, начальниками ДДО, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

в отношении военнослужащих по призыву офицерского состава – командирами воинских частей (начальниками учреждений), начальниками ДДО, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту – прямыми начальниками должностью от командира воинской части (начальника учреждений) и выше, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

в отношении воспитанников, уланов, курсантов, кадетов, слушателей, военных интернов, магистрантов, докторантов и адъюнктов, обучающихся в военных учебных заведениях – начальниками учебных заведений, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом;

– начальниками учебных заведений, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом; в отношении военных резервистов и военнообязанных, проходящих воинские сборы – командирами воинских частей (начальниками учреждений), начальниками ДДО, военным судом или военной прокуратурой, следственным органом.

При наличии у военных резервистов заболеваний, увечий (ранения, травмы, контузии), по которым в соответствии с Требованиями предусматривается индивидуальная оценка категории годности к воинской службе, ВВК выносит заключение: "Ограниченно годен к воинской службе", если временная негодность к воинской службе – о необходимости предоставления освобождения от исполнения обязанностей воинской службы.

При освидетельствовании военнослужащих, военных резервистов, военнообязанных, проходящих воинские сборы, получивших увечье (ранение, травму, контузию), в книге протоколов заседаний ВВК подробно записываются обстоятельства получения увечья (ранения, травмы, контузии) с ссылкой на документ (его номер, дата, кем выдан), подтверждающий эти обстоятельства.

Сведения об освидетельствуемых, диагноз и заключение ВВК (медицинской комиссии) записываются в книгу протоколов заседаний ВВК, а также:

на граждан, поступающих на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту;

– в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту; на граждан, поступающих в военные учебные заведения – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное заведение;

на военнослужащих, поступающих в военные учебные заведения, в том числе иностранных государств, реализующие программы технического, профессионального и высшего образования – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное заведение, медицинскую книжку военнослужащего, а на поступающих в военные учебные заведения, реализующие программы послевузовского образования – в справку о медицинском освидетельствовании, медицинскую книжку военнослужащего;

на военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву и контракту, а также обучающихся в военных учебных заведениях – в свидетельство о болезни, справку о медицинском освидетельствовании и медицинскую книжку военнослужащего;

на граждан, обучающихся в вузах и отобранных для прохождения обучения по программам подготовки офицеров запаса и сержантов запаса на военных кафедрах – в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное заведение;

– в карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное заведение; на граждан, пребывающих в запасе – в карту медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе;

на военных резервистов , военнообязанных, проходящих воинские сборы – в свидетельство о болезни, справку о медицинском освидетельствовании;

, военнообязанных, проходящих воинские сборы – в свидетельство о болезни, справку о медицинском освидетельствовании; на офицеров запаса, призванных на воинскую службу (при наличии приказа Министра обороны РК о призыве их на воинскую службу), но еще не отправленных в воинские части – в свидетельство о болезни, справку о медицинском освидетельствовании;

на лиц, находящихся на стационарном лечении (обследовании) – в историю болезни (медицинскую карту стационарного больного).

Заключение ВВК оформляется свидетельством о болезни в мирное время:

на всех военнослужащих, признанных:

ограниченно годными к воинской службе;



негодными к воинской службе в мирное время, ограниченно годными в военное время;



негодными к воинской службе с исключением с воинского учета;

на военнослужащих, поступивших на контрольное медицинское освидетельствование;

на офицеров запаса, призванных на воинскую службу (при наличии приказа Министра обороны РК), но еще не отправленных к месту службы и признанных:









негодными к воинской службе с исключением с воинского учета;

на военных резервистов, военнообязанных, проходящих воинские сборы и признанных:

ограничено годными к воинской службе;



негодными к воинской службе в мирное время, ограниченно годными в военное время;



негодными к воинской службе с исключением с воинского учета;

на граждан, ранее уволенных с воинской службы по состоянию здоровья, при их переосвидетельствовании.

Заключение ВВК оформляется справкой о медицинском освидетельствовании на всех военнослужащих, признанных годными к воинской службе, годными к воинской службе с незначительными ограничениями, а также:

на военнослужащих, признанных временно негодными к воинской службе;

на воспитанников, уланов, кадетов, курсантов, слушателей (не имеющих офицерского звания) вуза, признанных негодными к обучению;

на военнослужащих, признанных негодными к службе в ДШВ (ЧСН), ВМС;

на боевых пловцов, акванавтов и водолазный состав, признанных негодными к службе боевым пловцом, акванавтом, водолазным работам;

на военнослужащих, признанных негодными к службе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и ЛИ;

на военнослужащих, признанных негодными к обучению по определенной военно-учетной специальности".

В ведомстве пояснили, что указанная поправка позволит правильно оформлять справку о медицинском освидетельствовании в отношении военнослужащих, признанных негодными к службе, в случаях годности к воинской службе (годности к воинской службе с незначительными ограничениями).

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 декабря 2024 года.

Ранее мы рассказывали, зачем Казахстану новый вид воинской службы.