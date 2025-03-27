Минсельхоз запретил казахстанцам купаться во всех водоемах страны: как отреагировали прокуроры

Прокуроры области Абай нашли нормативно правовой акт, содержание которого ограничивало право казахстанцев на пользование водоемами страны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре региона, Министерство сельского хозяйства приняло Типовые правила общего водопользования, которые противоречат Конституции и Водному кодексу РК.

"Согласно данным правилам, министерство полностью запретило купание на всех водоемах страны – независимо от наличия предупреждающих знаков. Это означало ограничение прав граждан даже в тех местах, где ранее купание было разрешено", – пояснили в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура области обратилась в суд с иском, чтобы признать эту норму незаконной.

25 декабря 2024 года Специализированный межрайонный экономический суд Астаны удовлетворил иск и обязал Министерство водных ресурсов и ирригации, которое теперь курирует вопросы водопользования, привести Типовые правила в соответствие с действующим законодательством. И 12 марта 2025 года апелляционная коллегия суда Астаны подтвердила законность решения первой инстанции, оставив его в силе.

"Суд прямо указал, что оспариваемая норма противоречит пункту 3 статьи 6 Конституции, согласно которой земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу", – отметили в Прокуратуре области Абай.

Ранее прокуроры защитили права алматинцев. Они установили, что крупный автодилер навязывал покупателям дополнительные платные услуги.