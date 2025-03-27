Не имеет обратной силы: как новый закон о легионерах повлияет на спортсменов

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев 27 марта 2025 года в кулуарах Сената рассказал, как новый закон о запрете финансирования легионеров может повлиять на спортсменов, передает Zakon.kz.

По его данным, в 2024 году в премьер-лиге по футболу играли 325 футболистов, из них 149 не имели гражданства РК, что составляет около 45-50%.

"Что касается законопроекта. Во-первых, мы уже говорили, что будет заложен запрет на финансирование легионеров из бюджета и квазигоссектора. В этой связи при вступлении закона в силу бюджетное финансирование легионеров прекратится, и все клубы должны будут перестроиться, найдя для этого спонсорские или частные средства", – озвучил Жарасбаев.

Он подчеркнул, что те контракты, которые действуют на сегодняшний день, будут аннулированы только по окончании их срока, так как закон не имеет обратной силы.

"Однако мы еще с середины 2024 года обсуждали эти нормы и рекомендовали клубам, чтобы с 2025 года они не заключали новые контракты с легионерами. (...) Под понятие "легионер" подпадают спортсмены, не имеющие паспорта Казахстана. Это те, кто приезжает в страну для участия в определенном виде спорта на сезон или заключает контракт на определенный период. Они не ставят перед собой цель получить гражданство Казахстана, так как по окончании контракта либо возвращаются на родину, либо переходят в другой клуб", – сказал Жарасбаев.

По его словам, если спортсмен решил выступать за Казахстан и получил паспорт гражданина, то, соответственно, он может рассчитывать на финансирование.

В связи с этим журналисты уточнили, не станет ли это лазейкой для массовой "натурализации" иностранных спортсменов.

"Этот процесс регламентирован указом главы государства. В нем прописано, что для получения паспорта по спортивным основаниям необходимо наличие определенных достижений. Это проходит через Министерство туризма и спорта, и мы всегда уделяем этому внимание. С принятием законопроекта, естественно, будем следить за этим еще внимательнее. Мы не дадим возможности тем, кто просто хочет получить бюджетные средства. Не получится так, что сотни легионеров ринутся в Казахстан ради гражданства. Этот процесс уже регулируется законодательством. Думаю, никто на это не пойдет, ведь мы принимаем такие нормативно-правовые акты именно для того, чтобы за всем этим следить", – считает Жарасбаев.

Ранее Сенат одобрил закон о запрете финансирования легионеров из бюджета.