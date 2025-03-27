Сенат одобрил закон о запрете финансирования легионеров из бюджета

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 27 марта 2025 года одобрили во втором чтении закон по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Асем Рахметова озвучила, что целями закона являются совершенствование законодательства в сфере физической культуры и спорта, а также исключение излишней законодательной регламентации. В частности, законом предусматривается введение следующих новелл: формирование приоритетных видов спорта по результатам выступлений национальных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх;

изменение статуса республиканских и региональных спортивных федераций на национальные спортивные федерации;

осуществление в первоочередном порядке финансирования спорта высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта;

регламентация деятельности Национальной организации спортивной медицины и реабилитации в отдельной статье закона;

запрет на финансирование за счет бюджетных средств спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан;

установление требований для аккредитации спортивных федераций;

установление обязанности для аккредитованной спортивной федерации принимать меры по профилактике религиозного экстремизма и терроризма;

установление 18-часовой нормативной учебной нагрузки в неделю для тренеров-преподавателей детских юношеских спортивных организаций образования;

проведение ротации уполномоченным органом в области физической культуры и спорта в отношении первых руководителей республиканских государственных физкультурно-спортивных организаций и местными исполнительными органами – в отношении первых руководителей местных государственных физкультурно-спортивных организаций;

по согласованию с уполномоченным органом в области образования утверждение правил приема на обучение в республиканские, областные, городов республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения, столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей;

утверждение перечня целевых индикаторов в области физической культуры и спорта для местных исполнительных органов. "В законе также предусмотрены нормы, исключающие излишнюю законодательную регламентацию компетенции Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Кроме того, в ряд отраслевых законов вносятся изменения и дополнения в части определения целей, задач и принципов законодательных актов. Закон позволит концептуально актуализировать нормативную основу регулирования сферы физической культуры и спорта и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и его правоприменительной практики", – сказала Асем Рахметова. 26 марта 2025 года вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал, как будут финансировать массовый спорт в Казахстане.

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