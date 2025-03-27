Минспорта о критике казахстанских боксеров: Доказывают свою состоятельность

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев 27 марта 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал недовольство казахстанскими боксерами, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что спор вокруг казахстанского бокса – это часто обсуждаемая тема, которая вызывает различный ряд вопросов. Но тем не менее, по мнению вице-министра, казахстанские боксеры всеми своими усилиями доказывают свою состоятельность на международной спортивной арене.

"Подтверждением того являются недавние медали на чемпионатах мира, которые наши спортсмены завоевали. Да, были, скажем так, не совсем успешные выступления на последних Олимпийских играх в Париже. Там тоже был ряд объяснений. Мы по итогам этих Олимпийских игр провели ряд кадровых изменений. В том числе федерацию возглавил молодой перспективный руководитель, который имеет определенный стаж работы в бизнес-структурах. И он сегодня достаточно успешно проявляет себя в этой отрасли. Я думаю, что с обновлением всех этих позиций и главного тренера и с учетом тех ошибок, которые вы сейчас называете, подготовимся в новом формате к Играм в Лос-Анджелесе. До них осталось буквально три года", – сказал Серик Жарасбаев.

По его словам, национальная сборная команда полностью сформирована и будет готовиться к Играм.

"Недавно на одной из сессий Международного олимпийского комитета уже было определено, что бокс остается в программе Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. И это право, как исполнительному комитету, доверено нашему земляку, многоуважаемому боксеру и чемпиону мира Головкину Геннадию Геннадьевичу. Он сейчас ведет, так сказать, координацию этой деятельности. Осенью, в сентябре этого года, мы планируем провести первый чемпионат мира по версии WBO, WBC, который пройдет среди мужчин и женщин в Кыргызстане", – озвучил Серик Жарасбаев.

20 марта 2025 года Геннадий Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028.