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События

Досрочно вышел на свободу Ерлан Кожагапанов, осужденный в 2025 году по громкому делу о хищении 1 млрд тенге

Ерлан Кожагапанов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 11:35 Фото: primeminister.kz
В социальных сетях появилась информация, что на свободу досрочно вышел экс-вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов, осужденный к 3 годам. Ее Zakon.kz прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) РК.

Как уточнили в ведомстве, осужденный отбывал наказание в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы.

"На основании решения суда неотбытая часть наказания в виде двух месяцев лишения свободы заменена на более мягкий вид наказания – на штраф. Также отмечаем, что рассмотрение материалов и принятие решений по вопросам замены наказания, условно-досрочного освобождения и иных вопросов, связанных с исполнением приговора, относится исключительно к компетенции судебных органов", – сообщили Zakon.kz в пресс-службе КУИС МВД РК 13 июля 2026 года.

О задержании бывшего вице-министр культуры и спорта Ерлана Кожагапанова стало известно в марте 2024 года. Его обвинили по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 11:35
Ерлан Кожагапанов дал показания по делу о хищении 1 млрд тенге

19 мая 2025 года в Астане Ерлану Кожагапанову и гендиректору Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозовой вынесли приговор. Кожагапанову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, Коккозовой – сроком на 5 лет в учреждении средней безопасности.

"Кожагапанов, будучи вице-министром культуры и спорта, использовал свое служебное положение в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде повышения ведомственных показателей и карьерного роста путем лоббирования подрядной организации, утвердил завышенные сметы расходов, дал указания по заключению договора, беспрепятственному подписанию актов выполненных работ и выплате денег, повлекшие тяжкие последствия в виде ущерба государству в особо крупном размере. Коккозова представила искусственно завышенную смету расходов. При этом из утвержденных 2,9 млрд тенге по организации и проведению форума совершила хищение 1 млрд 9,9 млн тенге, причинив ущерб государству в особо крупном размере", – пояснил судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Канат Тобагалиулы.

Ерлан Кожагапанов должность вице-министра культуры и спорта Казахстана занимал с апреля 2021 года по сентябрь 2021-го.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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