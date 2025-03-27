Казахстанка 24 года жила без единого документа и не могла оформить пособия на детей

Жительница области Жетысу впервые в жизни получила удостоверение личности. Об этом 27 марта 2025 года рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

Молодой маме, которая 24 года жила без единого документа, помогли сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу, в том числе главный специалист ДТЗПП Газиз Аманжолулы.

"В конце 2024 года к... Газизу Аманжолулы обратилась участковая медсестра из первой поликлиники Талдыкоргана Галина Кравченко. Она обнаружила семью, в которой мать троих детей Самал (2001 г. р.) никогда не имела никаких удостоверяющих документов. Более того, женщина даже не могла оформить пособия на детей, ведь у нее не было никаких документов", – поделились подробностями в пресс-службе комитета в четверг.

По словам Самал, ее мать при жизни ходила с советским паспортом, но в 2020 году скончалась, так и не оформив казахстанские документы. Смерть близкого человека, рождение первенца и полное отсутствие документов усложнили жизнь молодой семье. Проблемы тянулись со школы: девочка не могла получить аттестат из-за отсутствия свидетельства о рождении.

Несмотря на то, что вопрос восстановления документов не входит в прямые обязанности ДТЗПП, Газиз Аманжолулы помог Самал. Он организовал видеоконференцию с местным центром поддержки семьи "Жанұя" и его директором Жанар Нурмухановой, а также обратился к областному руководству миграционной полиции, чтобы ускорить процесс оформления удостоверения личности.

Фото: gov.kz

"Мы не могли просто сказать, что это не входит в нашу компетенцию. Когда видишь, что человек оказался в тупике, нужно помочь. Важно, чтобы у каждого гражданина были надлежащие документы и возможности реализовывать свои права и получать пособия", – прокомментировал Газиз Аманжолулы

Сегодня 24-летняя Самал впервые в жизни получила удостоверение личности.

Фото: gov.kz

После этого молодая казахстанка планирует оформить документы на детей, чтобы семья могла рассчитывать на необходимые социальные выплаты.

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