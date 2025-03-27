#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Общество

Казахстанка 24 года жила без единого документа и не могла оформить пособия на детей

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 13:28 Фото: Zakon.kz
Жительница области Жетысу впервые в жизни получила удостоверение личности. Об этом 27 марта 2025 года рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

Молодой маме, которая 24 года жила без единого документа, помогли сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу, в том числе главный специалист ДТЗПП Газиз Аманжолулы.

"В конце 2024 года к... Газизу Аманжолулы обратилась участковая медсестра из первой поликлиники Талдыкоргана Галина Кравченко. Она обнаружила семью, в которой мать троих детей Самал (2001 г. р.) никогда не имела никаких удостоверяющих документов. Более того, женщина даже не могла оформить пособия на детей, ведь у нее не было никаких документов", – поделились подробностями в пресс-службе комитета в четверг.

По словам Самал, ее мать при жизни ходила с советским паспортом, но в 2020 году скончалась, так и не оформив казахстанские документы. Смерть близкого человека, рождение первенца и полное отсутствие документов усложнили жизнь молодой семье. Проблемы тянулись со школы: девочка не могла получить аттестат из-за отсутствия свидетельства о рождении.

Несмотря на то, что вопрос восстановления документов не входит в прямые обязанности ДТЗПП, Газиз Аманжолулы помог Самал. Он организовал видеоконференцию с местным центром поддержки семьи "Жанұя" и его директором Жанар Нурмухановой, а также обратился к областному руководству миграционной полиции, чтобы ускорить процесс оформления удостоверения личности.

Фото: gov.kz

"Мы не могли просто сказать, что это не входит в нашу компетенцию. Когда видишь, что человек оказался в тупике, нужно помочь. Важно, чтобы у каждого гражданина были надлежащие документы и возможности реализовывать свои права и получать пособия", – прокомментировал Газиз Аманжолулы

Сегодня 24-летняя Самал впервые в жизни получила удостоверение личности.

Фото: gov.kz

После этого молодая казахстанка планирует оформить документы на детей, чтобы семья могла рассчитывать на необходимые социальные выплаты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 13:28
Казахстанцам напомнили, как получить свидетельство о рождении ребенка

24 февраля 2025 года мы писали о пожилой алматинке, которая более 30 лет прожила без документов и гражданства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ерлан Кожагапанов дал показания по делу о хищении 1 млрд тенге
Общество
13:43, Сегодня
Ерлан Кожагапанов дал показания по делу о хищении 1 млрд тенге
"Закон и Порядок" – открытый диалог с гражданами провели сотрудники прокуратуры Тараза
Общество
13:08, Сегодня
"Закон и Порядок" – открытый диалог с гражданами провели сотрудники прокуратуры Тараза
Минспорта о критике казахстанских боксеров: Доказывают свою состоятельность
Общество
12:50, Сегодня
Минспорта о критике казахстанских боксеров: Доказывают свою состоятельность
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: