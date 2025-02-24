Более 30 лет пожилая алматинка прожила без документов и гражданства

В Алматинской области женщина прожила без гражданства больше 30 лет. Все это время Лидия Кардаш не выходила из дома и не получала пенсию. В конце 80-х пожар уничтожил еще советские документы, а без них не удалось получить новые, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, жительница села Космос вышла на пенсию 15 лет назад. Но пенсию до сих пор не получает. И даже не может вызвать врача. У женщины нет никаких документов. Все сгорело при пожаре в 89-м.

"Документы были в коробочке, лежали в шкафу. И это самое, я газ включила и уснула. Была трудовая, паспорт. Заграничный паспорт был у меня: ездила в Германию. Ну, которые вот лично мои – они все сгорели, и я осталась без документов", – рассказала пенсионерка.

Тогда же начались проблемы с ногами: женщина перестала работать и вообще выходить из дома. За ней ухаживала дочь. Родственник купил им квартиру в бараке, где они живут по сей день. О восстановлении документов, признается, задумалась не сразу.

Диалог с Лидией Кардаш:

– У нас денег не было сначала. А потом, когда появились, Оксана уже ходила везде, по всем инстанциям ездила. У меня уже ноги болели, я уже не могла ходить. – То есть вы вообще из дома не выходили? – Вообще не выходила из дома. – 40 лет? – Да, да.

Женщина ходит только по двору – и то с тростью. Лечится народными средствами, травами и лекарствами, которые продают без рецепта. Восстанавливать паспорт матери взялась дочь Оксана – уже после распада СССР. У Лидии никогда не было РНН и тем более ИИН. Получить современные документы без советских в этом случае оказалось невозможно. Осложняет ситуацию то, что родилась Лидия за границей – в деревне под Новосибирском. Дочь уверяет: она обращалась за помощью, но ей все отказали.

"Обращалась я в наш Иссыкский ЦОН, мне сказали делать запрос. Я написала адрес, мне мама адрес дала Новосибирска. Там же они делали запрос. Это было, сейчас скажу, в 2013 году. Мне на телефон звонили, я приехала, говорят: "Вам отказ, вам отказ". Я раза три туда ездила. Мне постоянно отказывали. Паспортный стол мне отказал потому, что должна была мама приехать, роспись поставить", – рассказала Оксана Кардаш.

Почему не отвезла мать в паспортный стол, Оксана объяснить не может. О том, что в поселке почти 40 лет живет женщина без гражданства, сотрудники миграционной службы узнали от нашей съемочной группы. Инспекторы сразу приехали к ней домой. Полицейские говорят: Лидия о себе не заявляла, дочь о проблеме матери тоже не сообщала.

"Кардаш Лидия Алексеевна не документирована в силу состояния здоровья. Она самостоятельно не может передвигаться. Попросила помощи в признании гражданства сотрудниками миграционной службы УП Енбекшиказахского района. Был осуществлен выезд по месту проживания данной гражданки. В ходе опроса установлено, что Кардаш Лидия Алексеевна с 1964 года проживает в селе Космос Жанашарского сельского округа Енбекшиказахского района. Мы примем все необходимые меры для определения правового статуса". Инспектор миграционной службы УП Енбекшиказахского района Батыр Куанов

Если бы обращение в миграционную службу поступило раньше, трудностей было бы меньше. В полиции рассказали: с июля до конца декабря прошлого года в области проводили акцию упрощенной регистрации лиц с неопределенным гражданством. О Лидии просто не знали. Штрафовать ее не будут, но документы выдадут не раньше весны. Прежде всего, необходимо написать заявление на признание гражданства. В ближайшие дни сотрудники миграционной службы будут собирать информацию, в том числе с помощью МИДа. Сам процесс оформления документов займет не меньше трех месяцев, говорят полицейские.

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