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Общество

В Алматы 17 июня отключат воду: список ЖК, университетов и бизнес-центров

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:53 Фото: pexels
ГКП на ПХВ "Алматы Су" выступило с важным заявлением к жителям и гостям города. В нем сказано, что во вторник, 17 июня 2025 года, в мегаполисе отключат холодную воду по нескольким адресам, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению, в городе проходят работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.

В связи с этим 17 июня 2025 года в период с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих зонах:

  • улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина;
  • улица Курмангазы – проспект Сейфуллина – улица Сатпаева – улица Байтурсынова;
  • улица Сатпаева – проспект Желтоксан – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина.

Также ограничение затронет следующие объекты:

  • жилые комплексы: "Керемет", "Дуэт", "Овация", "Куат на Масанчи", "Miracle";
  • учебные заведения: Университет Туран, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казну), Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова (КазНАИ), Казахский аграрный университет;
  • дошкольные и школьные учреждения: детский сад "Ясли", детский сад "Болашак", школа-гимназия Nº23;
  • административные и коммерческие здания: Площадь Республики, д. 13 и 15;
  • здание "Казтелерадио" по адресу: ул. Желтоксан, 175;
  • гостиницы "Inter Continental Almaty" К "Holiday Inn Express";
  • бизнес-центры "Каблан" и "Байконур".

Специалисты принесли извинения за временные неудобства. Кроме того, жителей и потребителей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.

Если у граждан возникнут вопросы, то за дополнительной информацией они могут обратиться по телефону 274-66-66.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:53
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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