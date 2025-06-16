В Алматы 17 июня отключат воду: список ЖК, университетов и бизнес-центров

ГКП на ПХВ "Алматы Су" выступило с важным заявлением к жителям и гостям города. В нем сказано, что во вторник, 17 июня 2025 года, в мегаполисе отключат холодную воду по нескольким адресам, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению, в городе проходят работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.

В связи с этим 17 июня 2025 года в период с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих зонах:

улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина;

улица Курмангазы – проспект Сейфуллина – улица Сатпаева – улица Байтурсынова;

улица Сатпаева – проспект Желтоксан – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина.

Также ограничение затронет следующие объекты:

жилые комплексы: "Керемет", "Дуэт", "Овация", "Куат на Масанчи", "Miracle";

учебные заведения: Университет Туран, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казну), Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова (КазНАИ), Казахский аграрный университет;

дошкольные и школьные учреждения: детский сад "Ясли", детский сад "Болашак", школа-гимназия Nº23;

административные и коммерческие здания: Площадь Республики, д. 13 и 15;

здание "Казтелерадио" по адресу: ул. Желтоксан, 175;

гостиницы "Inter Continental Almaty" К "Holiday Inn Express";

бизнес-центры "Каблан" и "Байконур".

Специалисты принесли извинения за временные неудобства. Кроме того, жителей и потребителей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.

Если у граждан возникнут вопросы, то за дополнительной информацией они могут обратиться по телефону 274-66-66.

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