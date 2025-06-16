В Алматы 17 июня отключат воду: список ЖК, университетов и бизнес-центров
Фото: pexels
ГКП на ПХВ "Алматы Су" выступило с важным заявлением к жителям и гостям города. В нем сказано, что во вторник, 17 июня 2025 года, в мегаполисе отключат холодную воду по нескольким адресам, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно заявлению, в городе проходят работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.
В связи с этим 17 июня 2025 года в период с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих зонах:
- улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина;
- улица Курмангазы – проспект Сейфуллина – улица Сатпаева – улица Байтурсынова;
- улица Сатпаева – проспект Желтоксан – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина.
Также ограничение затронет следующие объекты:
- жилые комплексы: "Керемет", "Дуэт", "Овация", "Куат на Масанчи", "Miracle";
- учебные заведения: Университет Туран, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казну), Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова (КазНАИ), Казахский аграрный университет;
- дошкольные и школьные учреждения: детский сад "Ясли", детский сад "Болашак", школа-гимназия Nº23;
- административные и коммерческие здания: Площадь Республики, д. 13 и 15;
- здание "Казтелерадио" по адресу: ул. Желтоксан, 175;
- гостиницы "Inter Continental Almaty" К "Holiday Inn Express";
- бизнес-центры "Каблан" и "Байконур".
Специалисты принесли извинения за временные неудобства. Кроме того, жителей и потребителей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.
Если у граждан возникнут вопросы, то за дополнительной информацией они могут обратиться по телефону 274-66-66.
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