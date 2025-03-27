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Общество

Снегопады и ливни надвигаются на Казахстан: где ожидаются сильные осадки 28 марта

Снегопады и ливни надвигаются на Казахстан: где ожидаются сильные осадки 28 марта, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 18:06 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 28 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

"Только на юге, юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются в ночные часы осадки, на юго-востоке – временами сильные осадки (дождь и снег), днем – дождь. На востоке, юго-востоке, в центре Казахстана ожидается усиление ветра, на востоке пыльная буря, на западе, юге, юго-востоке – туман", – следует из прогноза.

Ранее сообщалось, что в Алматы ожидается резкое ухудшение погоды. Подробнее об этом здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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