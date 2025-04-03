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Общество

Сильные осадки надвигаются на Казахстан

Сильные осадки надвигаются на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 18:09 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 4 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на страну надвигается непогода.

"Атлантический циклон и циклон с районов Черного моря и связанные с ними атмосферные фронты обусловят неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), за исключением западных, юго-восточных и крайних восточных регионов. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на юге, востоке с пыльной бурей, на юго-западе, юго-востоке – туман", – следует из прогноза.

О том, какой будет погода в апреле в Казахстане, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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