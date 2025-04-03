Сильные осадки надвигаются на Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 4 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на страну надвигается непогода.

"Атлантический циклон и циклон с районов Черного моря и связанные с ними атмосферные фронты обусловят неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), за исключением западных, юго-восточных и крайних восточных регионов. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на юге, востоке с пыльной бурей, на юго-западе, юго-востоке – туман", – следует из прогноза.

О том, какой будет погода в апреле в Казахстане, можете узнать здесь.