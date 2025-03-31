Казахстанским блогерам напомнили об ответственности за розыгрыши в соцсетях

В Казахстане среди блогеров идет информационно-разъяснительная работа касательно незаконности проведения розыгрышей в социальных сетях. Об этом заявил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на запрос депутатов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мероприятия реализуются в рамках медиаплана "Закон и порядок" и направлены на повышение правовой грамотности граждан и предотвращение нарушений (предупреждение незаконных лотерей, фейковых тренингов и сомнительных акций) в соцсетях.

В продолжении выступления Жумангарин подчеркивает, что Министерство культуры и информации активно взаимодействует с Instagram, TikTok, Meta для обеспечения прозрачности информационного поля и предотвращения мошеннических схем.

Кроме того, распространяются информационные материалы о законодательных требованиях и возможных последствиях незаконных действий в цифровой среде.

Также осуществляется круглосуточный мониторинг интернет-пространства с целью выявления нарушений и оперативного принятия мер реагирования.

"С начала 2025 года в ходе мониторинга выявлено 1 870 фактов интернет-мошенничества, из них в социальных сетях 389 фактов, ограничен доступ к 1 480 интернет-ресурсам и ссылкам, в части деятельности интернет-казино выявлено 8 616, из них в социальных сетях 6 399 фактов, ограничено 2 195 интернет-ресурсов и ссылок". Серик Жумангарин

Далее он уточняет, что, согласно действующему законодательству, запрещаются организация и проведение в стране иных лотерей, кроме лотерей, организуемых и проводимых в установленном порядке, а также запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи:

"В настоящее время оператором лотереи в Казахстане является акционерное общество "Сәтті Жұлдыз", которому предоставлено право на проведение лотерей сроком на 15 лет".

Так, заявил Жумангарин, Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта в соответствии со ст. 445-1 Кодекса "Об административных правонарушениях" привлекает к ответственности лиц, незаконно организующих лотереи.

"В отношении нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 2000 месячных расчетных показателей с конфискацией доходов, полученных в результате правонарушений. С февраля 2024 года комитетом при поддержке Агентства по финансовому мониторингу привлечено к административной ответственности 113 человек, общая сумма штрафов составила более 50 млн тенге". Серик Жумангарин

В начале марта Жумангарин высказался о налогообложении блогеров. Он отметил, что сбор налогов – это постоянная работа Налогового комитета.