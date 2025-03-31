Граждане Беларуси рассказали, как их "оштрафовали" на 200 тыс. тенге на трассе в Казахстане

Автоблогер из Беларуси поделился видео, снятым на трассе в Казахстане, согласно которому с него и его друзей местные полицейские потребовали 200 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как говорит автор ролика, их остановили сотрудники полиции, проверили документы.

"У нас все чисто. Ничего не нарушали..." – говорит мужчина. А чуть позже после разговора со стражами порядка вернулись его попутчики и рассказали, что с них потребовали 200 тыс. тенге.

"200 000 тенге, и нас до границы никто не трогает... У нас нет местного техосмотра, и якобы мы на камеру попались... Как будто бы и вариантов нет, надо платить..." – сказали мужчины.

В итоге, как заявил во втором видео блогер, они заплатили и поехали дальше.

На видео отреагировали в полиции Туркестанской области.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись инцидента на автодороге Шымкент – Самара, в котором, предположительно, фигурируют сотрудники патрульной полиции. В настоящее время проводится проверка. Официальные заявления от возможных потерпевших не поступали, регистрационные данные транспортного средства также не установлены", – сказано в комментарии полиции.

Далее указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Наряду с этим в отношении руководства соответствующего подразделения начато служебное расследование. Виновные понесут наказание в соответствии с законом. С целью недопущения подобных случаев усилен контроль за работой патрульных нарядов", – сообщили в полиции.

Ранее в Мангистау мужчину оштрафовали за то, что он снимал рекламу в форме сотрудника органов внутренних дел.