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Общество

Требовали 200 тыс. тенге: полицейских уволили после скандального видео автоблогера из Беларуси

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года прокомментировал действия полицейских, которые "оштрафовали" граждан Беларуси на 200 тысяч тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в Туркестанской области.

"Мы проводим сейчас проверку, возбудили дело. Эти сотрудники на сегодняшний день уволены", – заявил Игорь Лепеха.

31 марта автоблогер из Беларуси поделился видео, снятым на трассе в Казахстане, согласно которому с него и его друзей местные полицейские потребовали 200 тысяч тенге.

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Мадина Мамырханова
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