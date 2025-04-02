Требовали 200 тыс. тенге: полицейских уволили после скандального видео автоблогера из Беларуси

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 2 апреля 2025 года прокомментировал действия полицейских, которые "оштрафовали" граждан Беларуси на 200 тысяч тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в Туркестанской области. "Мы проводим сейчас проверку, возбудили дело. Эти сотрудники на сегодняшний день уволены", – заявил Игорь Лепеха. 31 марта автоблогер из Беларуси поделился видео, снятым на трассе в Казахстане, согласно которому с него и его друзей местные полицейские потребовали 200 тысяч тенге.

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