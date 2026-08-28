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Общество

Конфисковали 18 машин, квартиры и сотни миллионов: в деле масштабной финпирамиды поставлена точка

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:48 Фото: freepik
В Павлодаре вынесли приговор по финансовой пирамиде "ХАС", жертвами которой стали более 500 человек, поверивших в обещание дохода в 70%, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Павлодарской области 28 августа 2026 года рассказали, что в 2022-2023 годах уроженец Северо-Казахстанской области организовал преступную группу из числа своих знакомых, жителей города Астаны и Павлодарской области, которая привлекала деньги жителей столицы, а также Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов страны.

"Поверив обещаниям о высокой доходности, 376 граждан передали участникам пирамиды свыше 2 млрд тенге. Организатор группы признан виновным и осужден к лишению свободы, другим участникам назначены различные виды и сроки наказания", – рассказали в прокуратуре.

Добытое на преступные деньги имущество в виде земельных участков и квартир в Астане и Павлодаре, 18 машин и денег в сумме более 300 млн тенге конфисковано. Приговор вступил в законную силу.

При этом в рамках дальнейшей работы выявили еще 139 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму 882 854 500 тенге. По вновь установленным обстоятельствам провели расследование.

"В результате принятых мер обеспечена защита прав 515 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму около 3 млрд тенге, часть из которых возмещена потерпевшим", – сообщили в надзорном органе.

Другого жителя СКО осудили за массовую незаконную выдачу кредитов. У него конфисковали шесть квартир, мотоцикл, машину и активы на 280 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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