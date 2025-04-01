Когда завершится учебный год в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 1 апреля 2025 года, в школах Казахстана стартовала четвертая четверть. Она продлится до 25 мая. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Так, по данным ведомства, продолжительность последней четверти составит 8 учебных недель. "Кроме того, 25 мая будут подведены итоги и 2024-2025 учебный год будет завершен". Пресс-служба Министерства просвещения РК Стоит отметить, также 1 апреля в Казахстане стартовал прием документов в первый класс. Однако родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой. Система eGov дала сбой.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: