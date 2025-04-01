Когда завершится учебный год в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 1 апреля 2025 года, в школах Казахстана стартовала четвертая четверть. Она продлится до 25 мая. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.
Так, по данным ведомства, продолжительность последней четверти составит 8 учебных недель.
"Кроме того, 25 мая будут подведены итоги и 2024-2025 учебный год будет завершен".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Стоит отметить, также 1 апреля в Казахстане стартовал прием документов в первый класс. Однако родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой. Система eGov дала сбой.
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