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Общество

Когда завершится учебный год в Казахстане

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:37 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 1 апреля 2025 года, в школах Казахстана стартовала четвертая четверть. Она продлится до 25 мая. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Так, по данным ведомства, продолжительность последней четверти составит 8 учебных недель.

"Кроме того, 25 мая будут подведены итоги и 2024-2025 учебный год будет завершен".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Стоит отметить, также 1 апреля в Казахстане стартовал прием документов в первый класс. Однако родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой. Система eGov дала сбой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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