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Общество

Когда в самолетах казахстанских авиакомпаний появится интернет

Самолет, самолеты, аэропорт, аэропорты, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:40 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков 15 сентября 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал о подготовке к запуску Wi-Fi на борту самолетов и ответил, будет ли интернет включен в стоимость билетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, когда в самолетах Казахстана появится интернет и будет ли он включен в стоимость билета.

"Сейчас да, у компании Air Astana есть планы по запуску Wi-Fi на самолетах. С нашей стороны были приняты определенные законодательные поправки. Вот в июне указ президента вышел. Соответственно, сейчас уже никаких барьеров для запуска интернета нет. Мы активно этот вопрос прорабатываем. Ожидаем уже в октябре появления первых бортов с интернетом. Там два стрима: это с компанией Viasat и с компанией OneWeb", – ответил Дамир Сейсембеков.

Что касается стоимости услуги, он отметил, что этот вопрос находится в компетенции авиакомпании. По его словам, у перевозчика действуют различные бонусные программы и системы лояльности.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития 15 сентября 2026 года рассказали, почему в Казахстане пока не может появиться четвертый сотовый оператор.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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