ОПГ организовала схему с автокредитами и вовлекла в нее более 100 казахстанцев

В Астане вынесен обвинительный приговор в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), создавших финансовую пирамиду и совершивших мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 августа 2026 года проинформировали в столичной прокуратуре:

"Приговором суда виновные осуждены за создание и руководство организованной преступной группой, создание и руководство финансовой пирамидой, а также мошенничество. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет".

Отмечается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены.

"Установлено, что в состав преступной группы входило более 10 человек, между которыми были четко распределены роли. Участники группы под предлогом выплаты денежного вознаграждения в размере от 1 млн до 2 млн тенге убеждали граждан оформить автокредиты, обещая самостоятельно погасить кредитные обязательства. Полученные автомобили незаконно реализовывались, в том числе вывозились за пределы РК". Прокуратура Астаны

В результате преступной деятельности, как уточнили в надзорном органе, потерпевшими признаны более 100 граждан, оформлено 165 автомобилей.

Как сообщается, приговор не вступил в законную силу.

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